「ドジャース２−４ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）佐々木朗希投手が今季初先発し、５回途中１失点。先発の責任を果たしたが打線の援護がなく初黒星を喫した。七回にロブレスキーが３失点したことが響いた。初回、先頭との勝負はフルカウントまでもつれたが、しっかりと三振に仕留めた。ベンチでは大谷や山本が見つめる中、２死からラミレスに中前打を許した。直後に二盗を許し、得点圏に走者を背負った。それで