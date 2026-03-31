女優でモデルの本田翼（33）が、30日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。入浴時間を明かし、共演陣を驚かせた。この日はインドア派の芸能人が集まり「やっぱり家が好き」と題したトーク企画を放送。入浴時間の話題になると、本田は言いづらそうに「3分です」と告白。さらば青春の光森田哲矢からは「世界最速？」とツッコミを浴びた。また「朝は水だけで顔のむくみとか取るタイプなんですけど、夜もシ