4人組バンドKNOCK OUT MONKEYが31日、インスタグラムの公式アカウントを更新。ベース、亜太の脱退を発表した。公式アカウントでは「KNKNOCK OUT MONKEYより大切なお知らせいつもKNOCK OUT MONKEYを応援していただき、誠にありがとうございます。この度、ベースの亜太が一身上の都合により、バンドを脱退することとなりました」と亜太の脱退が報告された。続けて「突然の発表で驚かせてしまい、申し訳ありません。メンバー4人で話