お笑い芸人の阿曽山大噴火さんは、1999年のオウム裁判以降１万件を超える裁判を傍聴してきた裁判ウォッチャーでもあります。そこで今回は、阿曽山さんの著書『バカ裁判傍聴記』より、「なんでこんなことやっちゃったの？」と思うような珍事件をご紹介します。【イラスト】カラスの羽根が付いた帽子を被った男性* * * * * * *捜査員にカラスと呼ばれた泥棒ニュースで大々的に報じられた事件でも、裁判の内容まで報じられるのはごく