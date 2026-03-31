俳優の速水もこみちさんは3月31日、自身のInstagramを更新。4月1日から新たなスタートを切ることも明かし、ファンから多くの反響が寄せられています。【画像】速水もこみちの直筆メッセージ全文2026年3月31日付で事務所退所を発表速水さんは「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」とつづり、直筆のメッセージを写した画像を1枚