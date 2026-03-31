山中湖温泉の大きな特徴は、なんといってもその優れた泉質にあります。水素イオン濃度（pH）が10前後という全国屈指の高アルカリ性単純温泉であること。湯上がりの肌が滑らかになると高く評価されています。特に有名なのが、四季折々の富士山の絶景を楽しめる「紅富士の湯」と、木々の温もりに包まれる「石割の湯」の2つの施設です。「紅富士の湯」では冬限定で朝日を浴びて山肌が赤く染まる『紅富士（べにふじ）』を眺めるという