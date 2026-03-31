2023年に放送された堺雅人さん主演の日曜劇場『VIVANT』。その続編が7月から2クール連続で放送されることが決定しました。続編では新たにアゼルバイジャンでの大規模ロケを実施。主人公・乃木憂助（堺雅人）の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開けます。乃木たちを待ち受ける次なる任務とは一体何なのか。堺さんは「ようやく皆さんのお手元に作品を届けることができるということで、とてもほっとしている気持ちと、続編