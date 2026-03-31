All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、東京都在住42歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：42歳男性 同居家族構成：本人、妻（40歳）、子ども（10歳） 居住地：東京都 住居形態：持ち家（戸建て） 雇用形態：正社員 世帯年収：本人550万円、妻650万円 現預金：800万円 リスク資産：600万円「将来の住宅修繕費として地方銀行の3年定