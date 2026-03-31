お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「近年恒例になっている誕生月の検診を受けてきた人として」を綴ります。【写真】違いが分からないわたしの肺のCT* * * * * * *「思い立ち、〈愚痴〉と〈弱音〉の違いを調べてみた。弱音を吐けないわたしがつぶやいているのは愚痴？弱音？」はこちら誕生月にすることと言えば３月は誕生月。忘れ