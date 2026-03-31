モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは3月30日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門さんの誕生日を祝うために訪れたハワイでのプライベートショットを公開しました。【写真】みちょぱ、夫の誕生日祝いにマタニティ旅行へ「旦那との旅行は大切です」みちょぱさんは「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」と、つづり10枚の写真を公開。3月16日に誕生日を迎えた大倉さんとの旅行の様子を披露しま