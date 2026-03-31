EV戦略の転換と「残った」期待の星ホンダは2026年3月12日、世界のEV市場における需要の変化に合わせ、四輪電動化戦略の修正を発表しました。これまで「Honda 0シリーズ」のフラッグシップとして期待されていた「Saloon」や「SUV」、そしてアキュラブランドの「RSX」といった大型モデルの開発中止は、多くのファンを驚かせました。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「コンパクトSUV」です！（28枚）しかし、この厳しい選