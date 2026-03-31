Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、3月30日（月）に自身のInstagramを更新。漫画『葬送のフリーレン』のキャラクター、ヒンメルのコスプレを披露し、「ヒンメルそのもの」「違和感ない！」など反響を集めている。【写真】「いいね」が12万件越え宮田俊哉によるヒンメルのコスプレ■プロ並みの完成度事務所きってのアニメオタク、アイドルオタクとして知られ、ソロ曲「ヲタクだったってIt’s Alright！」を歌うなどし、アニメファンか