現地時間３月30日、“聖地”ウェンブリーでのイングランド戦を前に伊東純也が囲み取材に対応。「個々の力が凄いチームで、難しい試合になる」と、前半途中から主導権を握れたスコットランド戦とはまた違った戦いになると予測した。おそらくスコットランド戦以上に押し込まれる展開が予想される中、大事になるのは「奪った後のサイドからのカウンター」（伊東）だ。それこそ、伊東が得意なシチュエーションではないか。事実