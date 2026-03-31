元メジャーリーガー・岩隈久志さん（44）の妻・まどかさん（43）が30日、Instagramを更新。難病を乗り越えた長女の大学卒業を報告し、思い出の写真を公開した。【映像】難病を乗り越えた岩隈久志さんの長女（顔出しあり）2002年12月に岩隈と結婚し、22歳の長女、17歳の長男、14歳の次女、2歳の三女と、4人の子どもがいるまどかさん。Instagramでは自宅でくつろぐ家族の様子や、夏休みに旅行を満喫する姿など、家族との日常を発