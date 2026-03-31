甲子園球場で始まった第98回選抜高校野球大会決勝の智弁学園―大阪桐蔭戦第98回選抜高校野球大会は31日、甲子園球場で決勝が行われ、大阪桐蔭が智弁学園（奈良）に7―3で勝って2022年以来4年ぶりの優勝を果たした。5度目の制覇は東邦（愛知）と並ぶ最多。夏と合わせて史上2位の甲子園大会優勝回数は10となった。大阪桐蔭は中村の先制打などで三回までに3点を先行。六回に追い付かれたが、七回に押し出し四球、黒川の2点適時打