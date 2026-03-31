長崎・五島市が別れの季節を迎えている。転勤や進学で島を離れる人々を、友人や生徒らが五色のテープを手に見送った。島を離れる人たちの門出が続く長崎・五島市の福江港ターミナル。別れの季節に船から伸びた五色のテープ。島ならではの光景だ。握手をかわす人やハイタッチ、抱きつく人も。長崎・五島市では、転勤や進学などで島を離れる人たちの門出が続いている。島外へ転出する女性は「夫の仕事の関係で転勤。いっぱい思い出が