吉田カバンはPOTERより4月3日、昭和の女性たちが活躍した職業"バスガール"から着想を得たバッグシリーズ「BUS GIRL」を発売する。○100年前の憧れを、現代のクラシックへ吉田カバンが創業した1935年頃、女性が男性と同じように働くことがまだ珍しかった時代において、女性の社会進出のシンボルとなり、多くの人が憧れる新しい時代の象徴とも言える存在だった「バスガール」。「BUS GIRL」はバスガールというテーマと職業鞄ならでは