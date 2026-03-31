株式会社マイナビ（本社・東京都千代田区）は、２０〜２９歳の正社員を対象に実施した「【２０代正社員に聞いた】仕事・私生活の意識調査２０２６年（２０２５年実績）」を３１日、発表した。２０代の正社員の現在の年収分布を見ると、「３００万円台（３１・１％）」がもっとも多く、次いで「４００万円台（２２・７％）」で、平均年収は４００・３万円だった。一方、理想の年収については「７００万円以上（２４・０％）」