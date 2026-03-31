ＢＳーＴＢＳは３１日までに、１⽉２６⽇に「報道１９３０」（タイトル・衆院選の公⽰⽇前夜⾼市政権総選挙が始動カギ握る公明票の⾏⽅は）を放送した際、スタジオでのコメント内容について、創価学会から事実無根との指摘を受けたことを番組ホームページで明らかにした。「事実確認を行ったが、確認できなかった」とした上で関係者には謝罪したという。スタジオでのコメント