Ｆ１日本グランプリ（ＧＰ、決勝２９日＝鈴鹿サーキット）でメルセデスの?神童?キミ・アントネッリ（１９）が驚異の２連勝を果たす中、チームが招待した?勝利の女神?が脚光を浴びている。近年、セレブの社交場となっているＦ１サーキット。今年の鈴鹿にも女優のアニャ・テイラー＝ジョイ、ジャック・ブラック、チャーリー・デイ、ベニー・サフディ、クリス・プラット、ブリー・ラーソン、マイケル・ケイなどハリウッドスターた