キッコーマン食品はこのほど、「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ml(希望小売価格400円)、「キッコーマン いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」200ml(希望小売価格232円)を全国で発売した。「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ml(希望小売価格400円)、「キッコーマン いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」200ml(希望小売価格232円)いつでも新鮮 丸大豆しょ