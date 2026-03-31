志布志市で1時間96ミリの猛烈な雨 県内では30日夜から31日未明にかけ、大雨となったところがありました。志布志市では1時間に96ミリの猛烈な雨を観測しました。 発達した低気圧や前線の影響で、県内は30日夜から31日未明にかけ発達した雨雲が断続的にかかり、大雨となったところがありました。 県の雨量計によりますと ▼志布志市で1時間に96ミリ ▼垂水市で81ミリの猛烈な雨 ▼屋久島町でも57ミリの非常に激しい雨を観測し