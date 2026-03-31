歓送迎会やお花見シーズン。つい飲みすぎ・食べすぎてしまって……。そんなときは、固形物を控えて胃腸を休ませる「半断食」がおすすめ。無理なく整える方法を、腸活ドクター・郄畑宗明先生に教えていただきました。暴飲暴食。胃腸の効果的なリセット方法は？翌日は胃腸をしっかり休ませる「半断食」がおすすめです食べすぎ・飲みすぎた翌日は、朝は白さ湯ゆやみそ汁、昼はおかゆやスープ、夜は柔らかく煮た野菜や豆腐など、