資料岡山市空撮 岡山県が31日、毎月勤労統計調査（事業所規模5人以上）における2025年分の賃金・労働時間・雇用の動きについて速報値をまとめました。 名目賃金を示す現金給与総額は33万6066円で、前年比5.3％増、4年連続の増加です。物価変動の影響を除いた実質賃金も1.6％増で2年連続の増加となりました。 総実労働時間は1.7％減の140.2時間で、3年ぶりに減少しました。このうち所定外労働時間は3.4％増の10.8時間で