イメージ 高松地方気象台によりますと、31日正午に高松市の香南で27.9℃、引田で27.6℃と3月の記録としては統計開始以来、3月として最も高い気温を記録しました。 31日正午の時点で香川県では香南、引田、滝宮の3地点で25℃以上を記録しています。