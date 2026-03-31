近畿地方では、南部を中心に断続的に強い雨が降り、100ミリを超える大雨となっている所があります。いったん雨がやんでいる所も、今日31日の午後は再び雨や雷雨となるでしょう。沿岸部では夕方にかけて高波や強風に警戒・注意が必要です。明日4月1日も雨で気温は大きく下がるため、傘と上着を忘れずにお持ちください。30日夜〜31日午前近畿南部で100ミリ超の大雨に今日31日は、日本海の低気圧に向かって暖かく湿った空気の流れ込