米株価指数先物一段高、ダウ500ドル高戦争終結期待 東京時間12:03現在 ダウ平均先物JUN 26月限45972.00（+507.00+1.12%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6459.50（+71.25+1.12%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23395.25（+255.50+1.10%）