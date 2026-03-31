【通貨別まとめと見通し】ユーロ円週明け潮目変わる 先週から昨日までのまとめ ３月２３日から週末にかけて、ユーロ円は概ね $183.8$ 円から $184.6$ 円のレンジ内で堅調に推移していた。しかし、３月３０日（月）に潮目が大きく変わった。 先週前半から半ばにかけては、欧州中央銀行（$ECB$）による早期利下げ観測が後退し、ユーロ買いが優勢となった。また、日銀の緩和的な金融環境が継続するとの見