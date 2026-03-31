30日夕方、山形県天童市のスーパーマーケットに車が突っ込む事故がありました。けが人はいませんでした。30日午後4時半ごろ、天童市乱川4丁目のスーパーマーケット「ヤマザワ天童北店」に「車が突っ込んでいる」と従業員から119番通報がありました。消防によりますと、店に突っ込んだのは70代の女性が運転する乗用車で、車の前側から店の入り口に突っ込んだということです。事故によるけが人