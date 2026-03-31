◇MLB ドジャース-ガーディアンズ(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手が今季初登板。5回途中1失点の投球をみせました。佐々木投手は24日のエンゼルスとのオープン戦に先発するも、初回に打者5人へ4四死球を与えるなど計8四死球。オープン戦通算でも4試合で防御率15.58と、不安定な投球内容で開幕を迎えました。この日は初回、先頭打者のスティーブン・クワン選手に対し99.5マイル(約160キロ）のストレ