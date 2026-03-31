ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は3月31日、パーク開業25周年を迎えた。過去最多となるクルー約650人が、25年分の感謝を伝えながらゲストを出迎えた。【写真】USJが25周年を迎えた朝！ クルー約650人がお出迎えの様子USJは、2001年3月31日に開業後、映画をはじめ、世界中の人気キャラクターやコンテンツ、日本のアニメやゲームなどとコラボレーションするなど、多数の楽しみを提供してきた。25周年の