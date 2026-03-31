元横綱の貴乃花光司氏（53）と元フジテレビアナウンサーの河野景子さん（61）の次女で女優の白河れい（23）が31日、自身のインスタグラムを更新。人気女優とのオフショットを披露した。俳優・稲垣吾郎の主演舞台「プレゼント・ラフター」に出演し、役作りのため黒髪から金髪に変えていた白河。この日は「仙台電力ホール にて舞台『プレゼントラフター』大千穐楽を迎えました」と伝えた。そして「全体の思い出はまた改めて載