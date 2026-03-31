こちらは、反射星雲「M78（Messier 78）」。オリオン座の方向、約1350〜1600光年先にあります。【▲ MPG/ESO 2.2m望遠鏡で観測した反射星雲「M78」（Credit: ESO/Igor Chekalin）】日本では冬の代表的な星座として知られるオリオン座。その有名な「三つ星」のすぐ近くに位置するM78は、青色に輝く神秘的で美しい天体です。星の光で青く輝く反射星雲ESO（ヨーロッパ南天天文台）によると、M78は近くにある高温の星（主に「HD 38563A