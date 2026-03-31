俳優の速水もこみちさんが自身のインスタグラムを更新。所属事務所・研音を退所することを報告しました。 【写真を見る】【 速水もこみち 】所属事務所退所を報告「人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました」速水さんは、「応援してくださる皆さまへ」と題した直筆のメッセージ文の画像を添えて、「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然の