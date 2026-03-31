今回は、夫の不倫を許した妻が、3年後に復讐したエピソードを紹介します。ママ友と不倫した夫が謝罪してきたけど…「ある日、夫が私のママ友と不倫していたことが分かりました。とても許せないと思い、夫との離婚も考えました。でも子どもがまだ小さいこともあり、経済的な心配がありました。そこで私は、以前からなりたかった看護師を目指すことにしたんです。夫には『やり直してあげてもいいよ』『そのかわり、看護学校の学費を