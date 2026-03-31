タレント岡田結実（25）が31日、都内で行われた「あっぷアリーナ！」ローンチ発表会に出席した。今年2月に第1子出産を発表。現在は子育てをしながら仕事をする日々で、「今はマミーブレイン中。産後のストレスや子育ての大変さを忘れるために、記憶が飛びやすくなっている。だから、日本語を忘れがちになっている」と笑いながら明かした。同アプリは、編集部のオススメのゲームアプリを簡単に探して、体験しながらゲームを楽しめる