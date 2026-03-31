【第39話2-1】 3月31日無料公開 第39話2-1を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は3月31日、佐賀崎しげる氏（原作）、鍋島テツヒロ氏（原作）と乍藤和樹氏（漫画）によるマンガ「片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～」の第39話2-1をヤンチャンWebにて無料公開した。 第39話2-1では、演習で行なわれた筆頭騎士