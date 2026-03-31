新潟県警の新しいトップとして櫻井美香本部長が着任しました。「特殊詐欺被害の防止に力を入れたい」と意気込みました。30日に着任会見に臨んだ櫻井美香・新本部長。福岡県出身の55歳で、1995年に警察庁に入庁。青森県警の本部長などを歴任しました。去年、県内での被害額が14億5000万円以上と過去最悪になった特殊詐欺被害の防止に、力を入れたいと述べています。 櫻井本部長は3月に運用が始まった県警の防犯アプリ「にいがた