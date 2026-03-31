3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。シカゴ・ブルズは、チームに不利益をもたらす行為をしたとして、ジェイデン・アイビーをウェイブ（保有権放棄）したと発表した。 24歳のアイビーは、190センチ88キロのシューティングガード。2022年のドラフト1巡目5位でデトロイト・ピストンズから指名され、今シーズン途中まで約4シーズン在籍。 今年2月4日に成立した3チー