★人気テーマ・ベスト１０ １蓄電池 ２防衛 ３地方銀行 ４レアアース ５肥料 ６半導体 ７ＴＯＰＩＸコア３０ ８ペロブスカイト太陽電池 ９ＪＰＸ日経４００ １０ドローン みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「石炭」が１１位にランクインしている。 米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃に終結のメドがつきにくい状況下、中東情勢の緊迫