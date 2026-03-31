味の素が朝安後プラス転換。米ブルームバーグ通信が３１日、英投資ファンドのパリサー・キャピタルが味の素株を取得したことが分かったと報じ、株価の刺激材料となったようだ。記事によると、パリサーは現在、味の素の株主上位２５社の一角を占めており、高性能半導体に使われるアミノ酸技術を使った層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィルム（ＡＢＦ）」事業で３０％超の値上げを求めているという。