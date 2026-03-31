CANDY TUNEが、4月22日にリリースする3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』より、新曲「HOT!SCOOP!」を3月30日に先行配信。また、同曲のMVティザー映像も公開となった。 （関連：【映像あり】CANDY TUNE、新曲「HOT!SCOOP!」MVティザー） 本楽曲は、4月1日より全国で順次放映されるCANDY TUNE出演の『ほっともっと』新TVCMソングに使用される。疾走感あふれるバンドサウンドに中毒性のあるフレー