トップカルチャーが強含んだ。同社は３１日、固定資産の売却に伴い、２６年１０月期に特別利益を計上する見込みだと発表。これが株価の支援材料となったようだ。新潟市中央区に持つ土地・建物を売却する。譲渡益は約４億４０００万円。物件引き渡し日は５月２９日を予定。２６年１０月期の業績予想に関しては他の要因も含めて精査中であるとし、修正が必要となった場合は速やかに公表する方針。 出所：MINKABU PRESS