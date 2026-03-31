ガーナサッカー協会(GFA)は31日、ガーナ代表のオットー・アッド監督との即時契約解除を発表した。3月シリーズを終えて北中米W杯が目前に迫る状況での監督交代になる。アッド監督は現役時代にガーナ代表としてドイツワールドカップに出場。指導者としてはカタールW杯でガーナを指揮し、グループリーグ敗退に終わった大会後に退任したものの2024年3月から再び監督に就任していた。2大会連続のW杯出場権獲得を導いたアッド監督