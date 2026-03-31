株式会社焦点工房は、3月31日（火）からAmazonで開催中の「新生活セール Final」に参加。同社が取り扱う交換レンズ、マウントアダプター、アクセサリー類を割引価格で販売する。 対象製品は約400点。在庫がなくなり次第、順次終了するという。直接割引されるのほか、ポイント還元率がアップしている製品もある。 開催期間 2026年3月31日（火）0時00分～4月6日（月）23時59分 対象製品 TTA