コスプレイベント「acosta!（アコスタ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「スペシャルコンセプトウィーク」を開催する。期間は5月5日（火）～10日（日）で、会場は池袋・サンシャインシティ。 日ごとに参加条件を限定する初の試み。多様化する参加者のニーズに合わせ、共通の話題や目的を持つ層同士が安心して交流・撮影を楽しめる環境作りを目指すという。 参加するには事前にチケットを