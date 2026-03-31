リンクをコピーする

ユタ・ジャズ vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年3月31日（火）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 113 - 122 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのユタ・ジャズ対クリーブランド・キャバリアーズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはクリーブランド・キャバリアーズ