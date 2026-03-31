じゃがいもは万能食材！【バリエ14品】どんな料理にも使えるじゃがいものおかずじゃがいもは使いやすくて日持ちする野菜のひとつ。いつでも使えるようにストックしてあるご家庭も多いのでは。今回は豚肉と組み合わせて、中濃ソースの酸味とスパイシーな風味が食欲そそる、いつもとひと味ちがった肉じゃがと、チヂミの中にじゃがいもを入れて食感を楽しむおかず、2つのレシピをご紹介します。どちらもボリュームがあり、お腹も満足