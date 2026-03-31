今月１日現在の山形県の推計人口は９８万８５９７人でした。前の月に比べ東根市と三川町を除く市町村で人口が減少しています。 【写真を見る】山形県の推計人口は98万8597人前の月に比べ1354人減少 県によりますと今月１日現在の山形県の推計人口は９８万８５９７人でした。男性が４８万１２６人。女性が５０万８４７１人となっています。 全体では前の月に比べ１３５４人減少しました。 自然な人の増減では生まれた子どもが