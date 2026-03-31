【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMETALが『BABYMETAL WORLD TOUR 2026 IN JAPAN』を、3月30日にZepp Haneda(TOKYO)にて開催した。 ■ワンマンの予告編とも言えるライブを届けたMETALVERSE ライブの前日には自身初となるレギュラーラジオ番組『BABYMETALのメタラジ！』のイベント『TOKYO FM 55th Anniversary BABYMETALのメタラジ！ FES』に出演したBABYMETAL。新しい学校のリーダーズ、マキシマ